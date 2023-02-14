Hatay hastanelerinde kayyum başhekimlikler sağlık çalışanlarını bezdirdi

Maraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Hatay’da hasar gören hastane binalarına rağmen, sağlık hizmetleri OHAL kapsamında atanan idarecilerin müdahaleleri nedeniyle aksayarak devam ediyor. Kayyum idareciler gönüllü çalışan sağlıkçılardan bölgeyi terk etmelerini istedi. Hastane bahçesinde personelin çalışmalarını sürdürmesi amacıyla kurulan yemek çadırı kaldırılmaya çalışıldı. Sağlık emekçilerinden bölgede kalanlar da gitmesi istenenler de çeşitli sorunlarla karşı karşıya.

Hatay'ın farklı ilçelerinden ulaştığımız gönüllü sağlık emekçileri, bölgede bulunan hastanelerdeki durumu soL’a anlattı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay en büyük yarayı alan şehirlerden birisi oldu. Binlerce binası hasar gören şehirde on binlerce yurttaş enkaz altında kalırken, on binlercesi yaşamını yitirdi, çok daha fazlası ise yaralandı.

Depremde yaraları sarmak için ayakta kalacağı umulan hastanelerse yıkıldı. Birçok sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Kurtulanların birçoğu ise enkaz altında yakınlarını arıyor.

Ülkede kurulan dayanışma ağıyla, gönüllü sağlıkçıların ilk günden bölgeye ulaşmasıyla kısmen verilmeye başlanan sağlık hizmeti, bu sefer de AKP’li kayyum başhekimlerin gazabına uğradı. Şehrin farklı ilçelerinden ulaştığımız gönüllü sağlık çalışanları bölgede bulunan hastanelerdeki kayyum sorununu soL’a anlattı.

Dörtyol’da kayyum, gönüllüleri dahi bezdiriyor

Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kayyum olarak atanan başhekimlik, olağanüstü hal kapsamında görevlendirildiğini bilerek harekete geçmiş durumda. Kayyum başhekimliğin ilk icraatı, deprem dolayısı ile barınacak yeri kalmadığından hastanede konaklayan sağlık emekçilerini hastaneden çıkarmak oldu. Yöre halkının sorunlarını çözmek üzere organize olması gereken kurum, kendi çalışanlarının sağlığını tehlikeye atarak işe başladı.

Başhekimliğin tutumundan rahatsız olan sağlıkçılar arasında bölgeye gönüllü olarak gelen doktorlar da var. Gönüllü sağlıkçıların aktardığına göre; mevcut sağlık çalışanları, yeterli personel gelmediği ve depremden etkilendikleri göz ardı edilerek insan üstü bir çaba göstermeleri beklenerek çalıştırılıyor. Sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan psikolojik destek ise bizzat kayyum başhekimin kendisi tarafından “teselli edilerek” sağlanıyor. Başhekim ise söz konusu uygulamaya ilişkin psikoterapi yaptığını savundu.

Tanıklığına başvurduğumuz sağlık çalışanları şunları aktardı:

“Burada sağlık personeli ciddi anlamda psikolojik şiddete uğruyor. Depremde evi yıkılan hemşire arkadaşa bakanın geleceği söylenerek yerler temizletiliyor. Gönüllüler dahil çalışanların bir gram motivasyonu kaldıysa onu bile ellerinden alıyorlar. Personel ağlıyor, kalacak yerleri yok, yakınları enkaz altında, uyku düzeni kalmamış, barınma yok; öyle ki çocuklarını hastane otoparkında arabada bırakıp nöbete gelen hemşire var. Hastane personelinin çalıştırılmak bir yana bölgeden uzaklaştırılarak rehabilite edilmesi gerekiyor.”

Samandağ’da kayyum iyi kötü organize olmuş personel yemeğini kaldırmış

Büyük oranda gönüllülerin desteği ile işleyen Samandağ Devlet Hastanesi’nde de benzer sorunların, kayyum yetkililerin tutumu sonucu yaşandığı aktarıldı. İlk günler yeterli olmayan koşullara ve hasar gören hastane binasına rağmen oturan işleyişin OHAL kapsamında atanan idarecilerce bozulduğu ifade edildi.

Gönüllü çalışan sağlıkçıların, ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle bölgeyi terk etmeleri istendi. Hastane bahçesinde personelin çalışmalarını sürdürmesi amacıyla kurulan yemek çadırı kaldırılmaya çalışıldı. Dönmesi istenen sağlıkçıların dönüş organizasyonuna dair herhangi bir yardımın ise sunulmadığı bildirildi.

Görüşlerine başvurduğumuz sağlıkçılar, gönüllü çalıştıkları sekiz günün sonunda hastane hijyeninin sağlanması, ameliyathanenin açılması, kayıt sisteminin oluşturulması gibi sorunların henüz çözülmemiş olduğunu söyledi.

Antakya’da sağlıkçılar Hulusi Akar için bekletilmiş

Bölgedeki gönüllü çalışmalarını Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’nde sürdüren sağlıkçılar da benzer sorunlara işaret etti. Sağlıkçıların aktarımlarına göre; üç bloktan oluşan hastanenin iki bloğu ağır hasar aldı, kolonlarında gözle görünür hasarlar mevcutken hastaneye sağlam raporu verildi.

Burada da yakınlarını kaybetmiş ve barınma sorunları süren hastane çalışanları çalışmaya zorlandı. Bu hastanede de gerekli hijyen önlemleri alınamadığı dikkat çekilirken, ameliyathanelerin uygun koşullar oluşmamasına rağmen çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Hastaneden ulaştığımız sağlık emekçileri soL'a şunları aktardı:

“Burada çok büyük bir organizasyon sorunu var. Acilin ortasında doktora ulaşmak için ‘anons etme’ yöntemini kullanıyoruz; ancak bunun için olanaklarımız kısıtlı genelde ‘ortopedist var mı’ diyerek bağırıyoruz. Siyasiler kendisini gösterme çapasında. Hulusi Akar sağlıkçılarla fotoğraf çekilmek istemiş. Bunun için bizleri soğuk havada bir saat dışarıda beklettiler. Sonunda da gelmedi. Ölen yurttaşlarımızın tümü bir serviste toplandı. Bölge halkı kayıp yakınlarını buralarda arıyorlar.”