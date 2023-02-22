Hatay Devlet Hastanesi de boşaltıldı: 'Tarım arazilerinin ortasına kurulmuş'

Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından boşaltılan sağlık kurumlarına Hatay Devlet Hastanesi de eklendi. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, hastanenin tarım arazisine kurulduğunu öne sürdü.

Binanın Kahramanmaraş merkezli ilk depremlerde kullanılamaz hale geldiğini aktaran Erbay, “Hatay’da vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alacağı herhangi bir bina kalmadı." dedi.

Bir kamu kurumunun depremde ağır hasar almasına tepki gösteren Erbay, "Sağlık amacıyla gelinen bir binanın artık sağlıksız yapıldığını bu depremden sonra gördük. Bu aklın, depremden zarar gören bölgeleri de tekrar ayağa kaldırıp tedavi etmesi, doğru iş yapması mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.