Hatay depremlerinin ardından Lübnan'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Lübnan’da da hissedilmişti.

Dün yaşanan depremlerin ardından başkent Beyrut ve ülke genelindeki tüm okul ve üniversiteler 1 günlüğüne tatil edildi. (AA)