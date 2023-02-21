Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Lübnan’da da hissedilmişti.
Dün yaşanan depremlerin ardından başkent Beyrut ve ülke genelindeki tüm okul ve üniversiteler 1 günlüğüne tatil edildi. (AA)
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Hatay depremlerinin ardından Lübnan'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi
Hatay merkezli depremin hissedildiği Lübnan’da okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Haber Merkezi
Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Lübnan’da da hissedilmişti.
Dün yaşanan depremlerin ardından başkent Beyrut ve ülke genelindeki tüm okul ve üniversiteler 1 günlüğüne tatil edildi. (AA)