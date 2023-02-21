Hatay depremlerinin ardından Lübnan'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi

Hatay merkezli depremin hissedildiği Lübnan’da okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Haber Merkezi

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Lübnan’da da hissedilmişti.

Dün yaşanan depremlerin ardından başkent Beyrut ve ülke genelindeki tüm okul ve üniversiteler 1 günlüğüne tatil edildi. (AA)

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Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Ölü ve yaralılar var