Hatay Defne'de konut ihalesi yandaş firmaya gitti

TOKİ'nin deprem bölgesinde yapılacak konutlar için çıktığı ihaleler tanıdık firmalara gitmeye devam ediyor. Hatay'ın Defne ilçesinde yapılacak konutlar için düzenlenen iki ihaleyi, en düşük teklifi veren “Saray'ın müteahhidi” olarak bilinen Rönesans Holding'e bağlı REC İnşaat'ın aldığı öğrenildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ Başkanlığı, Hatay'da deprem konutları için yeni ihaleler düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Marmaris Okluk yerleşkesini inşa eden Rönesans Holding'e bağlı REC İnşaat, deprem konutları ihalelerinin de adresi oldu. Hatay'ın Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'ndeki 1.523 adetlik konut inşaatı ihalesini 3 milyar 89 milyon liraya alan REC İnşaat, aynı bölgedeki 2. Etap 1.546 adetlik konut inşaatı işini de 3 milyar 184 milyon 900 bin TL'ye aldı.

Rönesans Holding, İstanbul Sancaktepe'de yapılacak olan şehir hastanesinin ihalesini de geçtiğimiz ay 16 milyar 138 milyon TL bedelle kazanmıştı.

Martta, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Yerleşkesi Üst Cerrahpaşa Hastane Yapıları Kompleksi Kaba İnşaatı İşi'ni 2 milyar 60 milyon TL bedelle alan REC İnşaat, yılın ilk 5 ayında toplam 24.5 milyar TL'lik kamu ihalesi aldı.