Hatay Defne Belediye Başkanı: Karanlıktan dolayı yıkımı da tam olarak tespit edemiyoruz

Hatay'da peş peşe 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkılan binalar ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, karanlıktan nedeniyle bölgede meydana gelen yıkımı tespit edemediklerini söyledi. Defne Belediye Başkanı Güzel, "Kahramanmaraş depreminden daha şiddetliydi. Bittik yani daha ne diyeyim. Şu an karanlık, yıkımı da tam olarak tespit edemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Habertürk'e bağlanan İbrahim Güzel, "Bittik biz, bittik. Her yer karanlık. Kaç binanın yıkıldığını tespit edemiyoruz. Belediyemizin 450 personeli vardı şimdi 20 personelimiz var. 430'u depremzede. Yardım istiyoruz. Nüfusun yarısı ilçeyi terk etti" dedi.