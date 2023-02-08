Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Son yüzyılın en büyük felaketini yaşadık

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremden etkilenen bölgeden ölü ve yaralı haberleri gelmeye devam ediyor.

Büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş depreme ilişkin olarak Twitter'dan mesaj paylaştı.

Savaş mesajında ''Hatay’da son yüzyılın en büyük felaketini yaşadık. Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok. İletişim hâlâ büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık. Hepimize geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Çok üzgünüz . Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz'' dedi.