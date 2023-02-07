Hatay Belediye Başkanı'ndan depremden iki hafta önce açıklama: 'Hazırlıklı değiliz'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler çevre illeri de etkilemiş ve söz konusu depremlerden en çok etkilenen illerden birisi Hatay olmuştu.

Söz konusu depremlerden iki hafta önce katıldığı bir televizyon programında depreme ilişkin konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sözleri gündeme geldi.

İki hafta önce moderatörlüğünü Cansu Canan Özgen’in üstlendiği '40' adlı programa katılan Savaş, Özgen'in “Hatay, yıkıcı bir depremin tekrarına hazırlıklı mı?" sorusunu cevaplamıştı.

Soruya ilişkin konuşan Savaş, Hatay'ın depreme hazırlık olmadığını belirterek "Maalesef hükümet bizleri yok sayıyor, görmezden geliyor" demişti.

Savaş'ın kullandığı ifadeler şu şekildeydi:

"Değil! Hazırlıklı olması için genel hükümetle belediyelerin işbirliği yapması lazım. Biz, ne kadar yazı göndersek özellikle bakanlıklara, bunların çok büyük kısmı bize cevap olarak bile gelmiyor. Antakya'nın en üst mahallelerinde heyelan bölgesi vardır, bir kısmı mezarlık olarak kullanılan, 37 dönümlük bir arazi, orayla ilgili bir kentsel dönüşüm istedim, her şeyi yaptık, beş buçuk yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor!

Cevap vermeyen bakanlıkla deprem işgüdümünü yapıp da, depremden korunmak için ne yapabilirsiniz? Hükümet bizleri yok sayıyor görmezden geliyor Bütüncül bir politika, bütüncül düşünen hükümet ve belediyelerle birlikte olur. Maalesef hükümet bizleri yok sayıyor, görmezden geliyor"