Depremzedelerden Bakan Kirişçi'ye tepki: Bir vinç bile getiremediniz

Adana'da arama kurtartma çalışmalarını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ekiplerin yetersiz olduğunu belirten depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İl Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana'daki deprem bölgesine gitti. Bölge halkı arama kurtarma ekiplerinin az olmasına tepki gösterdi.

Gazete Duvar'dan Armağan Kabaklı'nın haberine göre çevre halkı arama kurtarma faaliyetlerinin yetersizliği sebebiyle Kirişçi ve İnci'ye tepki gösterdi. Bir depremzede Kirişçi'ye "Devletsiniz ya, bir vinç bile getiremiyorsunuz değil mi?" diye bağırdı. Güvenlik güçleri ve yurttaşlar arasında yükselen gerilim devam eden arama-kurtarma çalışmaları nedeniyle yatıştı. 

ADANA

Depremzedelerden Bakan Kirişçi'ye: Bir vinç bile getiremediniz

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