Hatay Belediye Başkanı istifa etmeyecekmiş: 'Bu şehirden en son gidecek insan benim'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa ettiği yönünde sosyal medyada çıkan haberleri yalanladı. Savaş, "Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz" dedi.

Lüffü Savaş, CHP'den ve belediye başkanlığından istifa ettiğine dair haberleri yalanlayarak, istifa etmeyeceğini açıkladı. Savaş, "Depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Kış şartlarından etkilenmemeleri için uğraşıyoruz. Yaralılarımızı hastanelerde tedavi ediyoruz. Bir yandan da Hatay’ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Bunları yaparken, hayatın gerçekleriyle uğraşırken kendi sanal dünyasında hezeyanlarıyla uğraşan insanların gerçekten de hezeyanlarını anlamak mümkün değil" dedi.

'Yıkıcı işler yapıyorlar'

Söz konusu iddiayı gündeme getirenleri kınadığını belirten Savaş, "Biz burada dünyadaki en büyük depremle uğraşırken, görevimizin başında insanlarımızın yaralarını sarmaya devam ederken kendi sanal ortamlarında ülkeyle ilgili yıkıcı işler yapıyorlar. Bizim görevle ilgili aşkımızın daha farkında değiller” diye konuştu.

'Hatay'ı tekrar ayağa kaldıracağız' iddiası

Savaş, "Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Devletimizle, milletimizle, bütün belediyelerimizle, kuruluşlarımızla birlikte burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz. Hatay bizimdir bizim kalacak" ifadelerini kullandı.

CHP'den de ayrılmadığını belirten Savaş, "Sayın genel başkanımdan da yetkili kurullarımdan da memnunum. El birliğiyle partimizin, sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün yetkili kurulları, milletvekilleri bizimle tek vücut oldu. Birlikte yaralarımızı sarıyoruz, o nedenle onlarla da gurur duyuyorum. Hep birlikte Hatay’ı tekrar ayağa kaldıracağız" dedi.

Barış Pehlivan istifaya çağırmıştı

Gazeteci Barış Pehlivan, depremle ilgili açıklamaları nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı istifaya çağırmıştı.

Barış Pehlivan, "Muhalefet örnek olsun, Lütfü Savaş istifa etsin. Lütfü Savaş'a kalırsa belediyeler suçlu değil, müteahhitler suçlu değil, yapı denetim şirketleri suçlu değil. Ölenler mi suçlu?" diyerek Lütfü Savaş'ı istifaya davet etti.