Hatalı araba üreten Tesla hepsini geri topluyor

Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu'nun bugün yaptığı açıklamaya göre Tesla, Çin'de 19 bin 697 adet Model S aracı, 35 bin 836 adet Model 3 aracı ve 144 bin 208 Çin'de üretilmiş Model 3 aracı geri toplayacak.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Tesla, olası güvenlik riskleri nedeniyle belirli bir süre boyunca ürettiği bu elektrikli arabaları geri çağırıyor.

Dün benzer bir vaka ABD pazarında da meydana gelmişti. ABD'nin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin kararı doğrultusunda şirket 475 binden fazla elektrikli otomobilini geri çağırmak zorunda kaldı. Dün söz konusu kararı takiben Tesla hisseleri yüzde 1,1 düşmüştü. Ancak karardan iki gün önce şirketin sahibi Elon Musk'ın 1 milyar dolarlık hisse satışı yapması dikkat çekti.

Tesla, ABD'nin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi tarafından diğer konular hakkında da soruşturma altında. Kurum, 580 bin Tesla aracı üzerinde ayrı bir soruşturma açmıştı.

Ağustos ayında Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi ayrıca Tesla modellerini ve acil durum araçlarını içeren bir dizi kazadan sonra Tesla Inc'in sürücü yardım sistemi 'Autopilot'a resmi bir güvenlik soruşturması açtı.

Kurumun baskısıyla Tesla, Şubat ayında arızalanabilecek ve kaza riskini artırabilecek dokunmatik ekranlı 135 bin aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Daha önce Tesla, sosyal medya üzerinden arabalarda frenlerin doğru düzgün çalışmadığı şeklinde eleştiride bulunan Çinli müşterilerine dava açmıştı.