Hatalar ve güvenlik riskleriyle gündeme gelen Tesla, yarım milyon aracı geri çağırıyor

Tesla, ABD'nin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin kararı doğrultusunda arka görüş kamerası ve bagaj sorunlarını çözmek için Model 3 ve Model S'den 475.000'den fazla elektrikli otomobilini geri çağırıyor.

Kurum, elektrikli araç üreticisinin arka görüş kamerası sorunlarını çözmek için 2017-2020 Model 3'ten 356 bin 309 adet ve ön kaput sorunları nedeniyle Model S'ten 119 bin 009 adet geri çağırdığını söyledi.

Kararı takiben Tesla hisseleri Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,1 düştü.

Tesla, ABD'nin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi tarafından diğer konular hakkında da soruşturma altında. Kurum, otomobil üreticisinin 580 bin Tesla aracı üzerinde ayrı bir soruşturma açmıştı.

Ağustos ayında, Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi ayrıca Tesla modellerini ve acil durum araçlarını içeren bir dizi kazadan sonra Tesla Inc'in sürücü yardım sistemi 'Autopilot'a resmi bir güvenlik soruşturması açtı.

Kurumun baskısıyla Tesla, Şubat ayında arızalanabilecek ve kaza riskini artırabilecek dokunmatik ekranlı 135 bin aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Daha önce Tesla, sosyal medya üzerinden arabalarda frenlerin doğru düzgün çalışmadığı şeklinde eleştiride bulunan müşterilerine dava açmıştı.