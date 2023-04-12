Hastanenin tavanı aktı, çalışanlar kovayla önlem aldı

Diyarbakır’da dün gece etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Amida Haber'de yer alan habere göre, geçen ay yağan yağmurda morg ve nükleer tıp bölümü su altında kalan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bu kez Acil ve Hiperbarik Bölümü’nün tavanı su akıttı. Çalışanlar kova ve bezlerle önlem almaya çalıştı.

SES: İdare sorunlarla ilgilensin

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi’nden yapılan açıklamada, hastaneye uzun süredir baş hekim atanmadığı belirtilerek, “İdare bu sorunlarla ilgileneceğine, acil sorumluları eliyle acil hemşirelerine görev tanımları dışında işlemler dayatmakta ve iş barışını bozmaktadır. Hemşireleri suç işlemeye zorlayan bütün idareciler ve sorumlular istifa edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.