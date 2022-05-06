Hastanelerde operasyon öncesi PCR testi uygulaması kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, sağlık kurumlarında hastalara yatış öncesi ya da yatış sırasında ya da günübirlik işlem ve operasyonlar öncesinde tarama amaçlı PCR testi uygulaması kaldırıldığını duyurdu.

Yeni uygulama hastanelere resmi yazıyla duyurulurken, kararın 26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındığı öğrenildi.

Hürriyet'teki habere göre resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi. Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak.

21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki koronavirüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Covid-19 hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.