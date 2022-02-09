Hastaneden Falyalı'nın ölümüne ilişkin açıklama

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı'yla ilgili açıklama yaptı.

Yenen, “KKTC saatine göre 19.45 itibarıyla vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin; kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” dedi.