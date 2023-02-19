Hastanedeki jeneratör devreye girmedi: Yedi bebeğin hayatını kaybettiği öne sürüldü

7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta kamu binaları ve hastaneler, depremin etkilediği diğer kentlere oranla daha az hasar gördü. Özel hastanelerde deprem sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu ve Özgür Zeren'in haberine göre; ilk soruşturma, binasında çökme yaşanan Megapark Hastanesi’ne yönelik başlatıldı.

Başlatılan ikinci soruşturma kapsamında ise çarpıcı bir iddianın incelemeye alındığı belirtildi. Soruşturulan iddiaya göre, deprem sırasında binasında herhangi bir çökme ve yıkım yaşanmayan Sular Akademisi Hastanesi’nde elektrikler kesildi. Buna rağmen depremden sonra jeneratör devreye girmedi. Bu nedenle bebek ünitesinde tedavi gören yedi bebeğin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili suç duyurularını birleştiren savcılık, ölümlerin neden kaynaklandığını, iddiaların doğru olup olmadığını araştırıyor.