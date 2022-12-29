Hastanede mobbing 11 yılın ardından mahkemeye taşındı: 'İnsanlar mobbingle mücadele edilebileceğini bilmeli'

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Deniz Yıldırım adlı bir sağlık çalışanı, o dönem amiri olan Prof. Dr. Didem Karaçetin tarafından kendisine uygulanan mobbingi mahkemeye taşıdı.

Karaçetin’in, radyoterapi teknikeri olarak çalıştığı 2011-2016 yılları boyunca Yıldırım’a uyguladığı mobbing ‘hayata kasıt’ seviyesine ulaşırken, konuya ilişkin savcılık "Görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı Tutuklu yargılanması istenen Karaçetin’in hali hazırda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görev yapmaya devam ediyor.

9 avukat gezdi: 'İnsanların bunu yapacak imkânı yok'

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan araştırma komisyonunun kendisini haklı bularak soruşturma izni verdiğini, Dr. Didem Karaçetin'in bahse konu izne yaptığı itirazın mahkeme tarafından reddedildiğini ifade eden Deniz Yıldırım, 11 yılın ardından sonunda yargılama sürecinin başladığını belirtti.

Mobbingden dolayı zarar gören insanların sayısının çok olduğuna dikkat çeken Deniz Yıldırım, “Ben çok uğraşıp bu işi mahkemeye taşıyabildim. Dosyanın 9. avukatıyla çözdüm ancak, insanların bu kadar avukat gezme imkânı da yok” dedi.

'İnsanlar mobbingle mücadele edilebileceğini bilmeli'

Mobbinge her yerde çalışanların maruz kalabileceğini belirten Yıldırım, “Bunun bilinmesi gerekiyor, buna karşı bir şeyler yapabileceğimizin, bununla mücadele edilebileceğini bilmesi gerekiyor insanların.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Prof. Dr. Didem Karaçetin’in Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı’nda başkanlık görevi devam ediyor.

Karaçetin, 07 Şubat günü, saat 10.25’de İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Deniz Yıldırım'ı Tıp hukuku alanında çalışan Avukat Coşkun Üzüm temsil edecek.

Hastane mobbing tartışmaları ve intiharla gündeme gelmişti

Deniz Yıldırım'ın uzun yıllar mobbinge maruz kaldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2012’de mobbinge uğrayan bir doktorun intiharıyla da gündeme gelmişti. 30 yaşındaki asistan Dr. Melike Erdem hastane binasının 6. katından atlayarak yaşamına son vermişti.

Meslektaşlarının genç kadın için yaptığı anmayaysa hastane yönetiminin talimatıyla özel güvenlikler saldırmıştı.