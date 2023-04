Hastane ve meslek lisesi arasında 'milyonluk işler'

Devlet hastanelerinin yemek ihaleleri uzun bir süredir aşçılık eğitimi olan meslek liselerine veriliyor. Ancak yeterli ihtiyacı karşılayamayan meslek liselerinin ihale açarak yemekleri bazı yemek şirketlerinden aldığı ortaya çıktı.

Halk Tv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, milyonluk vurgun yargıya taşındı. Mahkeme, "hukuka ve mevzuata uygun olmadığı" gerekçesiyle ihaleleri iptal etti. Ancak okullar daha yüksek bedelle yeniden aynı firmalara ihale vermeye devam edince konu yeniden yargıya taşındı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi için 10 Haziran 2022 tarihinde yapılan "24 aylık malzeme dâhil yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve sonrası hizmeti alımı" ihalesi, 99 milyon 730 bin TL bedelle Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından alındı. Küçükköy MTAL ise 6 Temmuz 2022'de "Malzeme dâhil taşıma dağıtım ve temizlik işi", "Demirbaş kiralaması, bakımı ve onarımı işi" başlıklı iki ayrı ihale açtı. İlk ihale 13 milyon 147 bin 200 TL bedelle Furkan Et Ürünleri Ticaret LTD. ŞTİ. ile Uğraş Gıda Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ortaklığı tarafından, ikinci ihale yine Uğraş Gıda tarafından 7 milyon 560 bin TL bedelle alındı.

İhale iptal edilmişti

Daha önce hastanelerin yemek ihalelerini alan Beyaz Saray Grup Yemek Gıda Şirketi konuyu yargıya taşıdı. Dava dilekçesinde Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi için 24 aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İhalesi’nin Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından alındığı belirtildi. Lisenin taşıma- dağıtım-temizlik işlerini üstlenebilecek lojistik/fiziki imkanlara sahip olmadığının belirtildiği dilekçede lisenin ihale alma şartını taşımadığı ve söz konusu ihalenin iptal edilmesi istendi. İstanbul 10. İdare Mahkemesi ihalelerin iptaline karar verdi.

İki ayrı suçlama

Bu karar üzerine hastaneye başvurarak yeniden ihale açmasını istedi. Ancak ne İstanbul Valiliği ne de hastane bu talebe yanıt vermedi. Beyaz Saray Grup Yemek Gıda Şirketi daha yüksel bedelle işin yine Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne verildiğini öğrendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan şirket ihalelere fesat karıştırıldığını ve nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiğini öne sürerek okul müdürü G.Y., İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İhale Yetkilisi H.Ö. ve okulun ihale verdiği 2 ayrı firma hakkında suç duyurusunda bulundu.