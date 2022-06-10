Hastane şantiyesinin atıklarını sokaklara dökmüşler: Suç duyurusunda bulunulacak

Yapımı süren İzmir Şehir Hastanesi’nin şantiyesine ait atık suların vidanjörlerle Bayraklı’nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına döküldüğü tespit edildi. Özel bir işletmenin çalıştırdığı iki ayrı vidanjörün atıklarını aynı anda kanala döktüğü belgelendi.

ANKA'nın haberine göre Bayraklı’nın bazı bölgelerinden gelen lokal ve kısa süreli koku şikayetleri üzerine inceleme yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri şantiyenin foseptik sularının Bayraklı’nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına kaçak deşarj eden vidanjörlerin sorumlularını tespit etti.

Suç duyurusunda bulunulacak

Vidanjörler hakkında tutanak düzenlenirken, bölgede lokal koku sorununa neden olan kaçak deşarj uygulamasını yaptıran firma hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne, Trafik Kanunu’na göre işlem yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında da suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.