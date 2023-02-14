Hastane enkazına 9 gün sonra gelen belediye başkanı tepkiyle karşılandı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Hatay'da, İskenderun Devlet Hastanesi'nin A bloğu yıkıldı. Enkazdan çok sayıda hastanın ve sağlık çalışanının cansız bedenleri çıkarıldı.

Depremden 9 gün sonra hastanenin enkazına gelen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yurttaşların tepkisiyle karşılaştı. Tosyalı, tepkiler üzerine olay yerinden uzaklaştı.

2012 yılında 'depreme dayanıklı değil' raporu verilmiş

1968 yılında yapılan A bloğun, 1992 yılında çalışma kapasitesi arttırıldığı, hastanenin resmi internet sitesinde ise “2012 yılında hastanemiz A bloğunda yapılan ‘Deprem Dayanıklılık Testi' raporu olumsuz gelmiştir” ifadesi yer alıyor.