Deprem kamu binalarını ve altyapıyı vurdu

On ilde binlerce binanın yıkılmasına neden olan depremler kamu binaları ve altyapıyı da vurdu. Afet bölgesine müdahalede stratejik öneme sahip birçok kurum yıkıldı. Hastaneler, belediye binaları yerle bir oldu, ağır hasar alan yollar ve havalimanları nedeniyle ulaşım aksadı. Moloz yığınına dönen yapıların birçoğu kamu tarafından ihale ile yapılmış ve "depreme dayanıklı" olması şartıyla inşa ettirilmişti.

Devlet hastanesi ve polisevi yıkıldı

İskenderun devlet hastanesinde yoğun bakım ünitesi, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerinin bulunduğu 6 katlı blok depremde yıkıldı. Göçük altından çıkarılanlar hastanenin acil servisinde tedavi altında alındı.

Antakya’da bulunan Özel Akademi Hastanesi yıkıldı. 2011 yılında açılan hastane binası yan yattı.

Sarsıntının ardından çatlaklar meydana gelen Mersin Şehir Hastanesi de depremde hasar aldı.





Hatay Valisi Rahmi Doğan kentteki polisevinin yıkıldığını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Hatay’da AFAD binasının da yerle bir olduğu söyledi.

Adıyaman Belediyesi’nin dört katlı merkez binası yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Pistler çatladı, yollar kırıldı

Hatay Havalimanı'nda pist ve bağlantı yolları ortadan yarıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, havalimanına uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Malatya havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sivil uçuşlara kapatılan havalimanından sadece acil uçuşlara izin verildiğini duyurdu. DHMİ Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanında insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına devam edildiğini açıkladı.

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta birçok yol deprem nedeniyle ulaşıma kapandı. 2 köprü yıkıldı, bir köprü hasar aldı, çok sayıda yolda da çökme meydana geldi.

Deprem Nedeniyle Kapanan Yolların Güncel Listesi⤵️ pic.twitter.com/JXhTZFbJhJ — Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) February 6, 2023

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremler nedeniyle Fırat Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Van Gölü Ekspresi ile İslahiye-Mersin ve Gaziantep-Nizip arası trenlerin bazı seferlerine ara verildiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle İskenderun Limanı'nda rıhtımda yer yer çökmeler olduğunun tespit edildiğini, diğer limanlarda operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Petrol ve gaz sevkiyatı durduruldu

BOTAŞ Hatay il merkezi ile Kırıkhan ilçesi, Kahramanmaraş il merkezi ile Pazarcık ve Narlı ilçelerinde tedbir amaçlı doğalgaz akışının durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, petrol boru hatlarında herhangi bir hasar olmadığı belirtildi.

açıkladı. Açıklamada, petrol boru hatlarında herhangi bir hasar olmadığı belirtildi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Türkiye ve Suriye'de tahribat yaratan depremlerin ardından Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattında sevkiyatı durdurdu.

Yurtlar ve cezaevleri hasar aldı