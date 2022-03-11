'Hastane bombalama' haberi sonrası Twitter mesajları kaldırdı

Rusya, Mariupol'de vurulduğu belirtilen çocuk hastanesi ve doğumevinin neo-Nazi Azak taburu tarafından kullanıldığını dile getirmişti.
Twitter, İngiltere'deki Rusya Büyükelçiliği'nin hesabından paylaşılan ilgili mesajı kaldırdı.
Reuters haber ajansına konuşan Twitter'dan bir yetkili, mesajların platformun "şiddet olaylarını reddetme" konusundaki kurallarını çiğnediğini öne sürdü.
Rus büyükelçiliğinin mesajında, hastanenin kullanımda olmadığı, Azak taburu tarafından ele geçirildiği belirtiliyordu.