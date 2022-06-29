Hasta yakınları tarafından darp edildi: Doktor istifa etti, saldırganlar gözaltında

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde özel bir tıp merkezinde iddiaya göre, muayene olmak için sıra bekleyen bir hastanın yakınlarıyla doktor Şeyhmus Baraj arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı. Acil servisinde görevli doktor Şeyhmus Baraj tartışma sonrası 8 hasta yakını tarafından darp edildi.

DHA'nın haberine göre koridor boyunca hasta yakınları tarafından darp edilen doktor, güçlükle kendini bir muayene odasına kilitleyip saldırganların elinden kurtuldu. Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbeler alan Şeyhmus Baraj rapor alarak şikayetçi oldu. Olay anları tıp merkezinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası doktor Şeyhmus Baraj'ın istifa ettiği öğrenildi.

'Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz'

Şanlıurfa Tabip Odası'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada doktor Şeyhmus Baraj'ın "sıra bekleme" nedeniyle saldırıya uğradığını daha sonra da saldırganın yakınları tarafından linç edildiği belirterek, "Sağlıkta şiddet olayları,tırmanarak devam ediyor. Savcılılara ve hakimlere çağrımızdır; toplumun huzuru ve sağlığı için bu şiddet olaylarına karşı cezasızlığı tercih olarak görmeyiniz. Sağlıkta şiddet sizin ve halkın sağlık hakkına saldırıdır. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz" denildi.