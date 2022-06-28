Bakan Koca'dan Covid-19 açıklaması: Hastalık artık grip gibi seyrediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarla gerçekleştirdiği toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Koca, Covid-19 vakalarının artmasına bağlı maske yasağının tekrar geri getirilip getirilmeyeceği sorusu üzerine "Hastalık artık grip gibi seyrediyor. Fakat ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda Covid-19 risk oluşturmaya yine devam edecek. "Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. Grip öneminde olan hastalık toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı" dedi.
"Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir" diyen Bakan, "Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun" ifadesini kullandı.
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DHA'nın haberine göre Bakan Koca, hekimlerle yaptığı bir toplantıdaki açıklamalarına yönelik sorulan “Hekimlik mesleğinin icrası dünyada hangi bakımdan zorlaşıyor?” sorusu üzerine şöyle dedi: