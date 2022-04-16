'Hasta tutuklu Özge Özbek serbest bırakılsın' çağrısı

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 525. F Oturması’nda bu hafta, halen Gebze Kadın Hapishanesi'nde tutulan Özge Özbek'in durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Özbek'in beyin tümörü ve epilepsi hastası olduğuna işaret edilen açıklamada, Özbek'in tutuklanma sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:

"27.10.2020 tarihinde İstanbul Acıbadem Hastanesinde yapılan açık beyin ameliyatı sonrasında, hakkındaki yakalama kararı gerekçe gösterilerek, hastaneden Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülmüştür. Henüz iyileşmesi tamamlanmadan tutuklanan Özge Özbek hakkında, avukatlarının girişimleri üzerine 3 ay infaz erteleme kararı verilmiş ve serbest bırakılmıştır.

Tedavisi henüz devam etmesine rağmen infaz erteleme kararı uzatılmamış ve 3 ayın bitiminde tekrar tutuklanarak Kocaeli/Gebze Kadın Kapalı Cezaevine götürülmüştür. Sevk edildiği Sağlık Bakanlığı Darıca Eğitim ve Araştırma hastanesi 24.12.2021 tarihli Sağlık Kurulu raporunda Özbek’in “Hapishane şartlarında kalması uygun değildir” yönünde rapor düzenlemiş, ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu düzenlediği raporda “Hapishanede kalabilir” diyerek infaz ertelemesi kararı verilmesini engellemiştir."

"Özge Özbek, beyninde oluşan hasar, yeni tümörler ve epilepsi krizleri nedeni ile yaşamsal ihtiyaçlarını ancak arkadaşlarının desteği ile karşılayabilmekte, hapishane koşullarından kaynaklı olumsuzluklar sağlığının hızla bozulmasına neden olmaktadır" denilen açıklamada, "Beyninde gelişen tümörler nedeni ile yeniden ameliyat olması gereken Özbek’in sağlık ve yaşam hakkının korunması ve tedavi olabilmesi için serbest bırakılması gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.