'Hasarsız' raporu verilen Vakıfpark evleri yıkıldı, yıkılacak

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Vakıfpark evleri 6 Şubat’taki depremde hasar aldı. Buna rağmen ‘hasarsız’ raporu verildi.

HalkTV'deki köşesinde konuyu gündeme getiren İsmail Saymaz, Vakıfpark konutlarının Hatay depreminden sonra ise kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Duvarlar ve kolonlar çatlayıp delinen konutlarda bazı dairelerin tavan çöktü. Binanın dış yüzeyi paramparça oldu.

Sosyal Haklar Derneği üyesi olan Avukat Erdem Harmanoğlu, 300’ü aşkın dairede, kendisi ve ailesi de dahil, 1000’i aşkın vatandaşın oturduğunu belirtti. Saymaz'a konuşan Harmanoğlu şunları söyledi:

“Burası küçük bir kasaba gibi. Ev sahibimiz devlet. Şu an eve kimse giremiyor, yasak. Sadece her aileden birer kişi özel eşyalarını almak için inip çıkabiliyor. Elektrik, su ve doğalgaz yok. Hepsine ‘hasarsız’ raporu düzenlendi. Ancak binalar adeta harabeye dönüştü. Devlete ait olduğu için bu işgüzarlığı yaptıklarını düşünüyoruz.”