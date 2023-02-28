AKP'li İmar Komisyonu Başkanı yapı denetim şirketi sahibi çıktı: Ceza almış

Maraş merkezli yaşanan depremler 10 kentte büyük yıkımlara yol açtı. Depremden en fazla etkilenen kentlerin arasında Adıyaman da yer aldı. Kentte, 2 binden fazla bina yıkılırken on binlerce yurttaş yaşamını yitirdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Adıyaman Belediyesi Belediye Meclisi’ne AKP kontenjanından giren ve İmar Komisyonu Başkanlığı’nı yürüten Mehmet Gaffar Kingir’in, kentte faaliyet gösteren Adıyaman Denge Yapı Denetim Limited Şirketi’nin de ortağı olduğu öğrenildi.

Yapıları denetlemedi

Adıyaman Denge Yapı Denetim Limited Şirketi, 19 Ağustos 2010 tarihinde iki ortak ile kuruldu. Şirketin hisseleri sürekli el değiştirse de kurucu ortaklardan Mehmet Gaffar Kingir’in ortaklığı devam etti. Şirketin ortakları 20 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Mehmet Gaffar Kingir ve Hacı Yusuf Durmuş olarak kayıtlara geçti.

Kingir’in, kurucusu olduğu şirketin sorumluluğunda bulunan üç yapıyı, Yapı Denetimi Kanunu’ndaki hükümler doğrultusunda denetlemediği belirlendi. Kingir ile şirkette görevli Y.K’nin, sorumluluklarındaki yapıları denetlemediği gerekçesiyle 5 Aralık 2021’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden aldığı ceza, şu ifadelerle duyuruldu:

“Adıyaman Denge Yapı Denetim’in sorumluluğunda bulunan 1291474, 1291471 ve 1619678 YİBF numaraları yapıları kanun hükümleri doğrultusunda denetlemediği anlaşılan sorumlu denetim elemanı Mehmet Kingir’in üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir kuruluşunun ortağı da olmaması uygun görülmüştür”

2011’deki ceza niye verildi?

Kingir’in yerine getirmediği gerekçesiyle ceza aldığı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun'un ilgili maddeleri şu hükümleri içeriyor: