Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden öğrenim ücretlerine yüzde 70,6 zam

Gaziantep'te AKP'ye yakınlığıyla bilinen Kalyoncu Holding’e ait Hasan Kalyoncu Üniversitesi, kentte depremden etkilenen öğrencilerin eğitim ücretine yüzde 70,6 oranında zam yaptı.

Yapılan zamma sosyal medyadan #hkubagisizamlayapti etiketiyle tepki gösteren öğrenciler, deprem bölgelerine 950 milyon lira bağış yapan üniversitenin öğrencilerinin yüzde 90'ının deprem bölgesinde ikamet ettiğini vurguladı.

TKG'den açıklama: 'Kabul etmiyoruz'

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), yapılan zammın ardından bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Depremde bütün şirketler, holdingler bağış adı altında büyük şovlar yaptılar. Bu şovu yapanların bir kısmı belirttikleri bağışı gerçekleştirmedi bir kısmı ise ertesi gün, bir vakit sonra vergi muafiyetleri aldı.

Bu şovları yapanlardan birisi de Kalyon Holding. Depremde 950 milyon TL bağışladıklarını söylediler bir televizyon programında.

Bugün ise Kalyon Holdinge ait, öğrencilerinin çok çok büyük bir kısmı depremzede olan üniversitemiz Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrenim ücretlerine yüzde 70,6'lık bir zam yaptı. Bu durumu kabul etmiyor ve zammın geri çekilmesini ve öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz."