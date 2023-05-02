'Yetmez ama evet' eleştrilerine ilişkin konuşan Yeşil ve Sol Parti’den İstanbul 2. bölge milletvekili adayı olan Hasan Cemal, “Yetmez ama evet'ten neden pişman olayım?" dedi.

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Cemal, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Neden pişman olayım? Eleştiri hakkı kutsaldır. Her türlü küfrü yedik, eleştirildik. Bu konuda bana yöneltilen eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Ama bazılar kampanya halinde kişilik katline dönüştü, kötü niyetle yaptı. Ben de onlara dönüp diyorum ki siz de darbecisiniz. 2010'daki Anayasa değişikliği önce Venedik Komisyonu'na gönderildi.

O yolu açan Anayasa Mahkemesi oldu. Bu nokta unutuluyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yetmez ama evetçilerin sayısı kaç? Benim gibi bazı gazeteciler, entelektüeller, yazar-çizerler buna yetmez ama evet dediler. Biz mi getirdik Erdoğan'ı iktidara?"