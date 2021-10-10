'Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı'

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Harp Okulları mülakatlarına SADAT’çılar (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) katılmaya başladı.

SADAT bu mülakatlarda üç yıl görev yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Milli Savunma Üniversitesi’nin harp okulu mülakatlarında, Hava Harp Okulu’nda 4, Kara Harp Okulu’nda 5 kişi yer alıyordu. Mülakatlarda, 4 sivile karşı da bir subay bulunuyordu.

Odatv’den Caner Taşpınar'ın haberine göre; harp okulu mülakatlarında SADAT’çılar artık yer almıyor.

SADAT kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden ayrılmasından sonra SADAT’çıların mülakatlardan alındığı yönündeki iddialara “Tezvirat” karşılığını verdi.

Tanrıverdi, SADAT’ın mülakatlarla ilgili olmadığını belirtip “Milli Savunma Bakanlığı’nın iradesi içindedir” diye konuştu.

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği'nin (ASSAM) Başkan Yarcımsı ve SADAT kurucusu Gürcan Onat da Odatv’nin sorularına yanıt verdi.

Öncelikle SADAT ekibinde olmadığını belirten Gürcan Onat, “SADAT ekibiyle alakam yok. SADAT kurulurken ben de cüzi bir miktar hisse verdim” dedi.

Harp Okulu mülakatlarında görev aldığını Odatv’ye açıklayan Onat şunları anlattı:

“Mülakatlar 2020 yılının sonun kadardı. 15 Temmuz kalkışmasından sonra emekli subaylar çağırıldı. Bu uygulama 2020 yılına kadardı, üç yıl görev yaptım. 2021’de eskiye dönüş yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı kendi bünyesinden oluşturduğu ekiple mülakatları yapıyor.”