Harmantepe’de mücadele sonuç verdi: Atıl arazi kreşe dönüşüyor

Mahallelerinde ve çevrelerinde kamuya ait kreş veya anaokulu bulunmayan İstanbul Kağıthane’ye bağlı Harmantepe Mahallesi sakinleri, atıl durumdaki bir kamu arazisine anaokulu inşa edilmesi için Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) aracılığıyla geniş çaplı bir mücadele başlatmıştı. Harmantepe halkının bu mücadelesi sonuç verdi; söz konusu araziye anaokulu yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Harmantepe Mahallesi’nde bulunan Tınaztepe İlkokulu binası, yerine kreş yapılacağı belirtilerek 2014 yılında yıkılmış, ilkokul ise yan taraftaki araziye taşınmıştı. Ancak yıkılan binanın bulunduğu alan, aradan geçen on yılı aşkın sürede ne Milli Eğitim Bakanlığı ne de Kağıthane Belediyesi tarafından kullanıldı. Kreş inşaatının ne zaman başlayacağını soran mahalle sakinleri ise uzun süre “kaynak yok” yanıtıyla karşılaştı.

Israrlı mücadele sonucu

Yıllarca atıl kalan arazi, mahalle için ciddi bir soruna dönüştü. Boş alana bırakılan çöpler temizlik sorununa yol açarken, mahalle sakinleri alanın uyuşturucu kullanımı ve dağıtımı için de kullanıldığını ifade etti.

Soruna çözüm arayan mahalleliler, daha önce THTM’nin desteğiyle arazinin kreş ve anaokulu olarak değerlendirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenledi. Mahallelinin katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerde, ücretsiz kreş talebi öne çıkarıldı ve bir imza kampanyası başlatıldı. Kısa sürede yaklaşık iki bin kişi tarafından imzalanan kampanya, bir basın açıklamasıyla birlikte Kağıthane Belediyesi’ne iletildi. Mahalle sakinleri, yıllar önce verilen kreş sözünün tutulmasını talep ederken, THTM de sürecin takipçisi olacağını duyurdu.

Belediye uzun süre bu taleplere yanıt vermese de, mahallelinin ısrarlı mücadelesi sonucunda kreş yapımına yönelik adımlar atılmaya başlandı. THTM’nin görüştüğü belediye yetkilileri de sürecin ilerlediğini doğruladı. “Kaynak yok” gerekçesinden vazgeçen belediyenin, proje ve altyapı çalışmalarını tamamladığı, anaokulu inşaatının yaz aylarında başlamasının beklendiği belirtildi. Böylece yıllardır çözüm bekleyen okul öncesi eğitim sorunu, mahallelinin örgütlü mücadelesi sayesinde çözüme kavuşma aşamasına geldi.

Mahalleli: 'İnşa sürecini yakından takip edeceğiz'

THTM aracılığıyla mücadele eden mahalle sakinleri, inşa sürecini yakından takip edeceklerini vurguladı. Kreşin kamu kaynakları israf edilmeden tamamlanması gerektiğine dikkat çeken mahalleliler, ayrıca kayıtların ücretli olacağı yönündeki iddialara da tepki gösterdi. Okul öncesi eğitimin kamusal ve parasız bir hak olduğunu hatırlatan mahalle sakinleri, çocukların ücretsiz ve bilimsel eğitim hakkı için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.