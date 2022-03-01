Harkov'daki bombardımanda bir Hintli öğrenci öldürüldü

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'da bir Hintli öğrencinin top ateşi sonucu öldürüldüğünü söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, “Dışişleri Bakanı [Harsh Vardhan Shringla] Rus ve Ukraynalı büyükelçilere Hindistan'ın hâlâ Harkov'da ve diğer çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarına güvenli bir şekilde hareket etme talebini iletmeleri çağrısında bulunuyor." dedi.

Hindistan, mevcut çatışmalar sırasında Ukrayna'da mahsur kalan yaklaşık 20 bin vatandaşını tahliye etmeye çalışıyor. Mahsur kalan Hintliler Romanya, Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya tahliye ediliyor ve buradan Hindistan'a geri gönderiliyorlar. Şimdiye kadar, 1000'den fazla Hintliyi taşıyan dokuz uçuş Yeni Delhi'ye ulaştı.

Ölen öğrencinin Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinden Naveen Shekarappa Gyanagoudar olduğu belirlendi.

Gyanagoudar'ın Harkov Ulusal Tıp Üniversitesi'nde dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Genç adamın yakınlardaki bir mağazadan yiyecek almaya gittiği ve kendisine bir merminin isabet ettiği bildirildi.

Hindistan dışişleri bakanlığından kaynaklar, Hintli öğrencileri Harkov'dan tahliye etmeye çalıştıklarını, ancak çabalarının Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki yoğun çatışmalar nedeniyle engellendiğini öne sürdü.

Ölen öğrencinin babasıysa ülkesinin elçiliğini öğrencilerle temas kurmadığı için suçladı.

Geçtiğimiz gün Ukrayna'dan çıkmaya çalışan Hintli öğrencilerin sınırda askerler tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı.