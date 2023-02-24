Harf hatası yüzünden kayıtlara ölü olarak geçti

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 34 yaşındaki Nejat Özçelik, depremlerde Diyarbakır'da 9 Şubat'ta hayatını kaybeden akrabası Necat Özçelik ile olan isim benzerliği nedeniyle kayıtlara 'ölü' olarak geçtiğini öğrendi. Kayıtlarda ‘ölü’ olarak göründüğünü öğrenince Özçelik, karakola giderek bilgi almak istedi. Karakolda parmak izi kontrolü yapılan Nejat Özçelik’in kimliği teyit edildi.

Özçelik, e-devlet, banka hesaplarına girerek kontrol etmek istediğinde, erişim engeliyle karşılaştı. Nüfus müdürlüğüne giderek ölmediğini ispatlamaya çalıştı. Ehliyet ve kimliğini göstererek, hayatta olduğunu belirtmesine rağmen kayıtlar düzeltilmedi. Özçelik'e dilekçeyle başvuru yapması gerektiği söylendi. Kayıtlarda 11 gündür ölü olarak görünen Nejat Özçelik, hayatına devam edebilmek için bu hatanın düzeltilmesini istiyor.

'Ben yaşıyorum'

Durumu önceki gün trafik kontrolü sırasında öğrendiğini belirten Nejat Özçelik, “Şu an her yerde ölü görünüyorum. Hastayım ama hastaneye gidemiyorum. Bankalarda da erişim engeli olduğu için işlem yapamıyorum” dedi. Özçelik, “Avukatıma vekalet vermem gerekiyor. Notere gittiğim görevliler sistemde ölü göründüğüm için vekalet veremeyeceğimi söyledi. Çok zor durumdayım. Ölüm nedenim sistemde doğal afet yazıyor ama ben yaşıyorum. Sağ olduğumu söylüyorum” dedi.