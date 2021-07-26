Harbiye Radyoevi otel yapılmak için özelleştirilecek iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin TRT’nin "depreme karşı güçlendirme" gerekçesiyle boşaltılan İstanbul’un Harbiye ve Ulus semtlerindeki binalarıyla ilgili “TRT, binalara tekrar dönecek mi” sorusu yanıtsız kaldı.

Akkuş İlgezdi soruların yanıtsız kalmasının "Harbiye Radyoevi’nin de akıbetinin TRT Ortaköy binalarına döneceğini" ortaya koyduğunu belirtti.

Akkuş İlgezdi, "güçlendirme" gerekçesiyle boşaltılan, Harbiye’deki TRT Radyoevi binası ve Ulus’taki yerleşkeyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Oktay önergedeki “TRT binalara tekrar dönecek mi” sorusunu yanıtlamadı.

İlgezdi bunun üzerine şu öngörüsünü paylaştı: “Ortaköy binası da deprem bahanesiyle boşaltılmıştı sonra satılarak otel oldu. Soru önergemdeki ısrarlı sorulara rağmen verilmeyen yanıt, müzik tarihimizin en önemli binalarından Harbiye Radyoevi’nin de akıbetinin TRT Ortaköy binalarına döneceğini ortaya koyuyor.”

Soru önergesindeki eski TRT binalarına dair soruların da yanıtlanmadığını hatırlatan Akkuş İlgezdi şöyle devam etti: “TRT aynı zamanda Çekmeköy’de bir yer aldı ve tüm birimleri buraya taşımak için hazırlık yapıyor. Ülkemizin müzik tarihinin en önemli binalarından Harbiye maalesef diğer önemli binalar gibi ya cumhurbaşkanlığına tahsis edilecek ya da otel olması için özelleştirilecek.”