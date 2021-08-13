Hapisteki Samsung patronu afla salındı

Samsung "Başkan Yardımcısı" Lee Jae-yong, Güney Kore'nin eski cumhurbaşkanına büyük bir yolsuzluk skandalında rüşvet vermekten dolayı girdiği hapishaneden salındı. Lee 7.51 milyon dolarlık rüşvet verdikten sonra, halihazırda büyük ceza indirimleriyle 30 aylık komik bir ceza almasının ardından bunun da yarısını yatıp çıkmış oldu.

Lee, 15 Ağustos'ta kutlanan Ulusal Kurtuluş Günü bahanesiyle Güney Kore Adalet Bakanlığı tarafından şartlı tahliye edilen 810 mahkûmdan biri oldu. Cuma sabahı Seul Cezaevi'nden çıkarken Lee, önceki davranışı için "özür diledi". Lee, "insanları çok endişelendirdiğim için özür dilerim" ifadesini kullandı.

Fiili Samsung patronu, Ocak ayında yeniden yargılama sırasında iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığında son yedi aydır teknoloji devini yönetiyordu. Lee, 2017'de beş yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak ceza ertelenmeden önce bu sürenin bir yılını parmaklıklar ardında geçirdi.

Salınmaya bahane: Pandeminin ekonomideki etkisi

Adalet Bakanlığı, kararı açıklarken Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki etkilerini, erken tahliyesine yönelik halk desteğini ve Lee'nin davranışını gösterdi.

Lee, Samsung'un dizginlerini geçen Ekim ayında ölen babası Lee Kun-hee'den devraldı. Lee'nin şirketin kontrolünü üstlenmesi beklenirken, bunun ne zaman olacağı belli değil. Lee, suçunun doğası gereği, bakanlık tarafından açık bir onay verilmediği sürece beş yıl boyunca resmi olarak şirketin başına geçemiyor.

Lee, 2016 yılında ülkeyi sarsan ve şu anda 20 yıl hapis cezasına çarptırılan eski aşırı sağcı Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden alınmasına ve nihayetinde hapse atılmasına yol açan büyük bir yolsuzluk skandalından kaynaklanan bir dizi iddiadan suçlu bulundu. Lee, 2015 yılında iki Samsung iştiraki arasındaki birleşmeye desteğini almak için asistanı aracılığıyla o zamanki Park'a 8.6 milyar won (7.51 milyon dolar) rüşvet vermişti.

Borsa manipülasyonu, dolandırıcılık ve uyuşturucu kullanımı

Erken serbest bırakılmasına rağmen, Samsung C&T Corp. ve Cheil Industries'in 2015'teki tartışmalı birleşmesi, hisse senedi fiyatlarını manipüle etmek ve olayla ilgili ihlalleri denetlemekle suçlanan Lee yargılanmaya devam ediyor. Perşembe günü, tahliyesinden bir gün önce davanın duruşmasına katılan Lee'nin avukatları, dolandırıcılık iddialarının haklı olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Ayrıca Samsung patronu, güçlü bir anestezik madde olan propofolün yasa dışı kullanımından yargılanacak. 2011'de Michael Jackson'ın doktoru Dr. Conrad Murray, maddeyi uyuşturucu olarak Jackson'a temin etmekten dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lee, 2017 ve 2018 yılları arasında bir plastik cerrahi kliniğinde yasadışı propofol enjeksiyonları yapmakla suçlandı. Avukatları, Lee'nin anesteziyi tıbbi amaçlarla kullandığını iddia ediyor.