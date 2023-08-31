Hapis cezası kesinleşen 78’liler Girişimi Sözcüsü Can cezaevine götürülecek

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak amacıyla bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can’a "örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 gün içerisinde en yakın ceza infaz kurumuna teslim olması istenen Can, bugün sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne gitti.

Savcılık işlemlerinden sonra Can'a cezaevine götürülmek üzere kelepçe takıldı. Çağlayan Adliyesi’nde polisler tarafından öğle saatlerinde doktor muayenesine götürülen Can’a muayene esnasında kelepçe takıldı. Kelepçeli muayeneye itiraz eden Can, işlemlerinin hemen ardından yeniden adliyeye getirildi. Can, adliyede “Ülkenin içinde bulunduğu karanlık günlerden bir utanç tablosu daha” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Can’ın akşam saatlerinde Metris 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüleceği öğrenildi.