Hantavirüs görülen gemideki üç Türk İstanbul'a getirildi, karantinaya alındı

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden 'MV Hondius' isimli yolcu gemisinde hantavirüs tespit edilmişti. Üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Hantavirüs vakalarında yeni bir gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı son bilgilendirmede, gemideki üç Türk vatandaşının Türkiye'ye getirileceği ve karantina altına alınacağı bildirilmişti.

A Haber'in aktardığına göre gemide bulunan Türk vatandaşlarının gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

Üç kişinin şu an İstanbul'da oldukları ve karantina süreçlerinin resmen başladığı aktarıldı.

Vatandaşların sağlık durumuna ilişkin detayları paylaşan A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, "Aslında bu kişilerde şu an için herhangi bir belirti olmadığının altını çizelim. Ancak gemide hasta olan kişilerle temas etmiş olma ihtimallerine veya bulaşlı gıdaları tüketmiş olma riskine karşı tedbiren karantina altında tutulacaklar" ifadelerini kullandı.

Haberde, Arjantin çıkışlı gemide üç kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nün devreye girdiği, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeyi uyardığı hatırlatıldı. 6 Mayıs itibarıyla gemide kesinleşen vaka sayısının sekiz olduğu tespit edildi. Ardından 147 yolcu tahliye edilmeye başlandı.

Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.