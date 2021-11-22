'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı

İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz tutuklandı.

"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" suçlarına karıştığı belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün liderliğini yaptığı belirlenen "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Yavuz gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkuş ve Yavuz çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.