Hanife Çakıcı'yı öldüren Haydar Çakıcı'ya 'mesaj' indirimi

İzmir'in Dikili ilçesinde 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı otobüs terminalinde öldüren Haydar Çakıcı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından Hanife Çakıcı'nın C.G. ile mesajlarını gerekçe gösterip, cezayı 22 yıl hapse çevirdi.

DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 12 Ağustos'ta Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İki çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip otogara gitti. Peşinden giden Haydar Çakıcı, eşini ikisi göğsünden, ikisi de sırtından olmak üzere dört yerinden bıçakladı. Hanife Çakıcı hayatını kaybetti, polis ekipleri de Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı.

İndirim kararı istinafa taşınacak

Haydar Çakıcı, 2 Ağustos'taki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Hanife'yi temsilen duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık ise aldatıldığını düşündüğü için cinayeti işlediğini belirtti. Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığı 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, mahkemeye sunulan dosya ve belgeler ışığında sanığın, Hanife Çakıcı ile C.G. arasındaki mesajları görmesi üzerine 'eylemini hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında' gerçekleştirdiğine kanaat getirip, cezayı 22 yıl hapse çevirdi. Taraf avukatlarının cezayı istinafa taşıyacakları öğrenildi.