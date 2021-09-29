Hanife Büşra Konyar'ı 'yorgun mermi' ile öldüren sanık tahliye edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 31 Aralık 2020'de Erbaa ilçesi Hükümet Caddesi'nde 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, alışveriş dönüşü yol ortasında aniden yere yığıldı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına 'yorgun mermi' isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralanan Konyar, 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Silahı ateşleyen kişinin Ömer Kaya olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Kaya'nın babasına ait ruhsatlı tabancanın balistik incelemesinde de merminin silahtan ateşlendiği belirlendi. İlk ifadesinde havaya ateş ettiğini kabul eden Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

DHA'nın haberine göre, hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 9 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Ömer Kaya'nın Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Duruşmada Hanife Büşra Konyar'ın ailesi ve avukatı hazır bulundu. Sanık Ömer Kaya da tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

Tahliye edildi

Mahkeme heyetinin iddianameyi okumasının ardından söz alan 29 yaşındaki Kaya, pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi. Heyet, Kaya'yı önce 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı, sonra da sanığın "pişmanlığı, yargılama sürecindeki davranışları, gözaltı ile tutuklulukta geçirdiği süreler ve verilen ceza miktarı" dikkate alınarak yurt dışına yasağı ile tahliyesine karar verildi.

'Adalet yok'

Duruşma sonrası baba İbrahim Konyar "İnanmıyoruz. Böyle bir adalet yok. Taksirli suç diyor, bilinçsiz suç diyor. Böyle bir şey var mı? O katil mermiyi sıktığı zaman düşünecekti. Evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımızı geri getirsin. Yazık değil mi anneye babaya? Yazık değil mi bunlara, bana yazık değil mi?" diyerek karara isyan etti.