'Hangisi gelirse gelsin değişen bir şey olmayacak çünkü biliyoruz ki işçiler için hiçbir şey yapmayacaklar'

The Mirror gazetesinde yayımlanan Amy Sharpe’nin Unite the Union Sendikası Başkanı Sharon Graham ile yaptığı röportajın bir bölümünü soL okurları için çevirdik.

(Çeviri: Emine Ertaş)

İngiltere'nin en büyük sendikalarından biri olan Unite the Union Genel Başkanı Sharon Graham, İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer'ın grevdeki işçilere yaklaşımı karşısında “dehşete düştüğünü” söyledi ve onu “bir taraf seçmeye” çağırdı.

Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, İşçi Partisi’nin temsil ettiği insanlar için “alakasız” hale geldiğini belirterek, bazen de Muhafazakar Parti gibi göründüğünü dile getirdi.

Graham, Sör Keir'in [Keir Starmer] bu hafta Londra'daki grev hattına katıldıktan sonra [Gölge Kabine'den] Ulaştırma Bakanı Sam Tarry'yi görevden almasının ardından konuştu.

'Gözlerimi kapatsam işçiler mi, muhafazakarlar mı olduğunu bilemem'

Unite Genel Sekreteri şunları söyledi:

“Şu anda Keir ile konuşuyor olsaydım ona derdim ki: sen hangi taraftasın? Çünkü gerçek şu ki, gözlerimi kapatsaydım bazen konuşanın İşçi Partisi mi yoksa Muhafazakarlar mı olduğunu bilemezdim.

İşçilerin karşı karşıya olduğu en büyük krizlerden biri bu - onları varlığımızın her zerresiyle savunmaya çalışıyoruz ve bunu mecliste dile getirmesi gereken parti ise tam tersini yapıyor.

Büyük bir hayal kırıklığına uğradım - açıkçası dehşete kapıldım - ve bence bu, İşçi Partisi'nin ciddi bir şekilde düşünmesi gereken bir şey."

İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer

'İşçi politikası bu mu?'

Keir Starmer, TV programlarına rezervasyon yaptırdıktan ve "sıradan" bir parti politikası uydurduktan sonra Ilford Güney milletvekilini görevden almaktan başka seçeneği kalmadığında ısrar etti.

Ancak Bayan Graham, Cuma günü Birmingham'da grev gözcülüğünde görülen Sam Tarry'nin sadece "işçilerin enflasyona göre maaş artışları almalarını" talep ettiğini belirtti.

Graham sözlerine şöyle devam etti: "İşçi Partisi'nin politikası, şimdi de ulusal bir maaş kesintisine gitmek mi olacak? Eğer işçiler enflasyona göre maaş alamazsa, durum böyle görünüyor."

'Hangi taraftasınız?'

İşçi Partisi Başkanı'na doğrudan hitap eden Graham, "Hangi taraftasınız? İşçilerin yanındaysanız, işçileri savunmanız gerekir. Lafa değil icraata bakarız. Retorikten çıkan tüm yumuşak sözler kuru gürültüdür - kimse dinlemiyor" dedi.

'Hangisi gelirse gelsin işçiler için bir şey yapmayacaklar'

Önümüzdeki aylarda bir genel grevin bertaraf edilemeyeceğini söyleyen Graham şu şekilde devam etti:

“Hangisi gelirse gelsin bizim için değişen bir şey olmayacak çünkü biliyoruz ki işçiler için hiçbir şey yapmayacaklar.

Bence bu ülkede insanların sahip olduğu adalet duygusunu, yani pandemide hayatlarını kaybetmiş ve haklarını savunmak için dışarı çıkan işçileri hafife alıyorlar.

Bazı işçilerin tekrar, fahiş kâr eden şirketlere geri dönmesi gerektiği, diğerlerinin ise gıda bankalarına gitmesi fikri kabul edilemez."

'Kazandığımız için bizi kısıtlamak istiyorlar'

Graham Unite Genel Sekreteri olarak seçildiğinden bu yana, sendika 300'den fazla anlaşmazlığı kazandı ve 63 bin işçi için yaklaşık 60 milyon sterlin maaş sağladı.

Graham, “Kazandığımız için sendikaların işçileri savunma biçimini şimdi kısıtlamak istemeleri beni şaşırtmadı. Biz kurban değiliz. Benim işim işçileri savunmak. Saldırmalarını bekliyordum, saldırdılar ve ben de hazırım." yorumunu yaptı.