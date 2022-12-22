Hangi partinin ne kadar Hazine yardımı alacağı belli oldu

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Vergiyedair sitesinde 2023 yılında Hazine yardımı almaya hak kazanan beş siyasi partiye yurttaşların vergisiyle ödenecek tutarları paylaştı.

Bingöl, "Tutarları topladığımızda, ödediğimiz vergilerle sadece beş siyası partiye 5 milyar 25 milyon 629 bin lira hazine yardımı yapılacaktır. Seçime giren diğer partilere ise bir kuruş bile yok. Bir nevi kartel sistemi gibi. Belli sayıdaki büyük parti yüklü yardım alırken, diğer partilerin rekabeti engellenmektedir" ifadelerini kullandı.

2023 yılının seçim yılı olması nedeniyle hazine yardımı üç kat olarak uygulanacak. Partilere ödenecek tutarlar şöyle:

AKP 2 milyar 187 milyon lira

CHP 1 milyar 161 milyon lira

HDP 600 milyon 71 bin lira

MHP 566 milyon 119 bin lira

İYİP 510 milyon 701 bin lira

Nasıl belirleniyor?

Siyasi partiler kanuna göre en son parlamento seçimlerime katılmış ve genel barajı aşmış partilere toplamda her yıl o yılki genel bütçe gelirlerinin 5 binde ikisi oranında ödeme yapılıyor. Bunun haricinde barajın altında kalmasına rağmen yüzde 3'ten fazla oy alan partilere de en düşük yardımı alan partiyle orantılı olarak destek veriliyor. Seçim yıllarında bu miktar 3 katına çıkıyor.