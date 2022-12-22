Asgari ücreti patronlarla belirleyecekler: AKP'nin sırtında patronların küfesi var

2023 için geçerli olacak asgari ücretin bugün öğle saatlerinde açıklanacağı belirtiliyor. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz Salı günü asgari ücret konusunda uzlaşma sağlanacağını ve yeni rakamın açıklanacağını belirtmişti. Ancak o toplantıda uzlaşma çıkmadı ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantı çıkışında tekliflerinin 9 bin TL olduğunu söyledi. Hatırlanacağı gibi Atalay daha önce kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 TL olduğunu açıklamış ve işçilerden büyük tepki almıştı.

Erdoğan ise dün asgari ücretle ilgili “Sırtımızda yumurta küfesi var. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok” diyerek zam beklentileriyle ilgili daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. Ancak Erdoğan’ın açıklamasında asıl dikkat çeken kısım ise “Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanı'yla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız” demesiydi. Asgari ücreti belirlerken son kararı masadaki patron sendikası TİSK’in başkanı ile konuşarak belirleyeceklerini söyledi.

Asgari ücret tespitinde son günlerde yapılan bu açıklamalar ve verilen mesajlar, beklentileri yönetmek ve yapılan zammı seçimlerde AKP’ye yarayacak biçimde sunmak amacıyla yapılan bir algı operasyonu izlenimi veriyor.

AKP’nin 20 yıllık iktidarı boyunca emek düşmanı bir tavır içerisinde olduğu ve işçilerin en temel haklarını kısıtladığı biliniyor. Ülkeyi patronların çıkarı doğrultusunda yasaklarla yöneten AKP’nin bu yöndeki son icraatlarından birisi, Cumhurbaşkanı imzalı bir karar ile metal işkolunda Bekaert’in iki fabrikasında grevi yasaklamak oldu.

AKP iktidarında işçi haklarının tırpanlanması ve sendikal hakların fiilen ortadan kaldırılmış olması Erdoğan’ın dün “sırtımızda yumurta küfesi var” derken aslında sırtında taşıdıkları o küfenin sermayenin küfesi olduğunu ortaya koyuyor.

Sırtlarında patronların küfesi var

soL yazarı soL yazarı Alpaslan Savaş bugünkü köşe yazısında AKP’nin işçi haklarına yaklaşımını “Grev yasağı” başlıklı yazısında çarpıcı biçimde özetliyor. AKP’nin 12 Eylül’den kalan sendikaları değiştirdiğini ancak bunu yaparken patronların kırmızı çizgilerine hiç dokunmadığını belirten Savaş, yasanın sendikal hakları kısıtlayan özüne dokunmadığının altını çizdi ve AKP’nin patronların kırmızı çizgileri doğrultusunda yaptıklarını şu şekilde yazdı:

“Bunlardan ilki işçilerin özgürce sendika seçme ve seçtiği sendikayla özgürce toplu sözleşme yapma hakkının engellenmesiydi. AKP işkolu ve işyeri barajlarını koruyarak bu engeli sürdürdü.

İkincisi grev yasaklarıydı. AKP, 12 Eylül’ün 'grev hakkı olsun ama kullanılamasın' ilkesini büyük bir kararlılıkla korudu. Grev, sadece sendikalı işçiye, o da toplu sözleşme sonunda uyuşmazlık tutulursa tanınan bir hak olarak kalmaya devam etti. Kullanıldığı takdirde hükümetler tarafından yasaklanabildi.

AKP iktidarı bu konuda patronları hiç üzmedi. Büyük küçük demedi, işçi sayısı az ya da fazla umursamadı. Patronlar istedi Bakanlar Kurulu yasakladı. Başkanlık sistemi sonrası Bakanlar Kurulu'na da gerek kalmadı, grevi kaldırtmak isteyen patron işini Erdoğan’ın tek imzasıyla halleder oldu.”

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücretin açıklanmasının beklendiği bugün sırtında 85 milyonun değil patronların küfesini taşıyan AKP’nin işçi haklarına nasıl yaklaştığını özetleyen yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.