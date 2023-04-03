Hanefi Avcı: Hizbullah gizli ve silahlı, HÜDA PAR'ı yönetiyor

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Hizbullah ve HÜDA PAR ilişkisini anlattı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Avcı, "HÜDA PAR’ın ortaya koyduğu bütün veriler Hizbullah’ın da savunduğu veriler ve ideolojiler. Eski Hizbullah yöneticilerini, 'önderimiz, şehidimiz' diye anıyorlar” dedi.

Avcı, Cumhur İttifakı'na destek verdiğini açıklayan HÜDA PAR'ın hakkında şöyle konuştu:

"HÜD APAR, bütün toplantılarında, gösterilerinde, halka yaptığı seminerlerde geçmişte Hizbullah örgütünün yöneticisi olmuş, çatışmada öldürülmüş herkesle ilgili fotoğraflar gösteriyor, ‘önderimiz, şehidimiz' diye anıyor. Her yıl öldürüldükleri tarihte anmalar yapılıyor, gösteriler tertipleniyor, birçok şey yapıyor. Zaten adına bile bakarsanız Hizbullah manasını Arapçadan Türkçeye çevirirseniz ‘Allah'ın Partisi', HÜDA PAR'ın da anlamı Allah'ın partisidir.”

'Hizbullah gizli ve silahlı'

Avcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hizbullah var. İllegal, yeraltı, gizli ve silahlı. Hizbullah'ın yönetiminden birkaç insan HÜDA PAR'ı yönetiyor. Yani HÜDAPAR ve Hizbullah iki ayrı örgüt gibi ama biri legal devamı gibi. Asıl yöneten, asıl mekanizma Hizbullah. Yani Hizbullah hâlâ var ve yer altında sessiz. Silahlı, gerektiğinde ortaya çıkar. Şu anda silahlı ortam müsait değil."

'Mahkemeye bile sevk edilmiyorlardı'

Avcı, Hizbullah'ın 1990'lı yılların sonunda Güneydoğu'da PKK'ye karşı eylemler yaptığı için devlet tarafından kollandığını da anlattı:

"Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da PKK'ya karşı oldukları için bunların bir örgüt değil, birbiriyle haberleşen insanlar olduğu düşünüldü ve devlet olumlu yaklaştı. Bırakın tutuklanmasını, mahkemeye bile sevk edilmiyorlardı. 17 Ocak 2000'de örgüt lideri Hüseyin Velioğlu öldürüldü. Tüm raporlara ulaşıldı. 8 bin insan bu örgütün militanı. 43 ilde operasyonlar yapıldı.Çok sayıda militan yakalandı, bazıları yurtdışına kaçtı. Sonrasında yakalananların tutukluluk sürelerinde 10 yılı doldurduğu için tahliye edildiler."