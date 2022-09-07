Hande Fırat'tan '15 Temmuz'dan bir gün önce gizlice MİT'le buluştu' iddiasına yanıt

Hande Fırat, Cemaat'e yakın haber sitelerinde hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

"15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce MİT'le görüştüğü, Erdoğan'la yaptığı FaceTime görüşmesinin de burada planladığı" iddiasına tepki gösteren Hande Fırat, "Herkes kimin ne olduğunu unuttu galiba. Niye kaçtılar? Kaç yıldır örgütlendiler? Nasıl örgütlendiler? Şimdi yalanlara inanlara sesleniyorum, darbe girişiminden önce kaçanlara neden inanırsınız? Elli kere yanıt verilmiş yalanları niye gündeme getirirsiniz? Gazeteci dönemin MİT basın danışmanını da, Genelkurmay’ı da, siyasileri de arar. Onlar da gazeteciyi arar. Benim telefon sinyallerime bakılsın, Nuh Bey ile bir gün önce görüşmüş müyüm ? Ben hiç yalan atmadım. Ama yeter, düğün faturalarım da bende. Tek suçum işimi yapıp ofisime gidip, demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum" dedi.

Fırat, "Benim siz Fetöcülerle ya da başınızdaki ile tek karemi bulamazsanız. Yettiniz artık! Yalanlarınızı ve pis ellerinizi bu ülkenin üzerinden çekin" ifadesini kullandı.