Hande Fırat'ın 'YSK' gafı gündem oldu

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında seçim takvimine ilişkin açıklamada bulunurken gündem olan bir gafa imza attı.

Fırat'ın iktidarın adımlarını anlatırken kullandığı "YSK yetkilileriyle de anlaşıldı, daha doğrusu AKP'nin YSK'daki temsilcisiyle de görüşüldü" sözleri gündem oldu.

Deprem bölgelerindeki yurttaşların nasıl oy kullanacağı üzerine konuşan Fırat, "Bazı teknik zorluklar olabileceği vurgulanmıştı ama bugün AK Parti'nin YSK'daki temsilcileri ile görüştü. Zaten geçen hafta YSK temsilcileri bölgede incelemelerde bulundu. Öncelikle nüfusun durumu ortaya çıkartılacak ve hemen seçmen kütüklerine bakılacak. Zaten YSK çalışmaya başladı. Ankara'ya, Konya'ya gitmiş olan depremzedeler tıpkı şehir dışında görev yapan bir polis gibi oy kullanacak" dedi.