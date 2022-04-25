'Hande Fırat'ın eşi Ukrayna Devleti'ni dolandırdı' iddiası

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar ile Manas Savunma Sanayi Şirketi patronu Koray Altınel'in Ukrayna devletini silah, miğfer ve çelik yelek satma vaadiyle 5 milyon dolar dolandırdığı ileri sürüldü.
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla'nın "Ukrayna'yı dolandıran Türkler" başlıklı haberine göre, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi, Ankara Mali Şube Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.
İddiaya göre Krakovetskyi, Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar, kendisini eski MİT'çi olarak tanıtan Manas Savunma Sanayi Şirketi patronu Koray Altınel, Bülent Aygün isimli bir kişi, soyadını bilmediği Mehmet isminde bir kişi ve yine ismini bilmediği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalıştığını söyleyen bir kişi hakkında şikâyetçi oldu.
Atilla'nın söz konusu haberinde öne çıkanlar şöyle: