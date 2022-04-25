'Hande Fırat'ın eşi Ukrayna Devleti'ni dolandırdı' iddiası

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar ile Manas Savunma Sanayi Şirketi patronu Koray Altınel'in Ukrayna devletini silah, miğfer ve çelik yelek satma vaadiyle 5 milyon dolar dolandırdığı ileri sürüldü.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla'nın "Ukrayna'yı dolandıran Türkler" başlıklı haberine göre, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi, Ankara Mali Şube Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

İddiaya göre Krakovetskyi, Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar, kendisini eski MİT'çi olarak tanıtan Manas Savunma Sanayi Şirketi patronu Koray Altınel, Bülent Aygün isimli bir kişi, soyadını bilmediği Mehmet isminde bir kişi ve yine ismini bilmediği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalıştığını söyleyen bir kişi hakkında şikâyetçi oldu.

Atilla'nın söz konusu haberinde öne çıkanlar şöyle:

"Her şey 4 Mart günü gazeteci Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar'ın Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi'ye attığı e-maille başladı. Murat Özvardar, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silah ve insani yardım malzemelerinin kendileri tarafından tedarik edilebileceğini söylüyordu.

Sonrasında yapılan telefon görüşmeleri, karşılıklı görüşmelerde Murat Özvardar, Gürcistanlı bir grubun Ukrayna'ya 70 milyon dolar yardım yapmak istediğini, bu bağışın ödenmesini, lojistiğini ve teminini ise bizzat kendisinin organize edeceğini söyledi.

Bu görüşmeler sürerken devreye Manas Savunma Sanayi Şirketi sahibi Koray Altınel de devreye girdi.

'Satıştan devlet haberdar' dediler

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi'ye kendisini MİT'in eski istasyon şefi olarak tanıtan Kadir Altınel, Türkiye'deki etkin siyasetçilerle fotoğraflarını ve ilişkilerini gösteren dokümanları paylaştı.

Koray Altınel ve Murat Özvardar kendilerinin faaliyetlerinden Türkiye Cumhuriyeti devletinin haberdar olduğunu söyledi.

Gürcistan'dan geleceği söylenen 70 milyon dolarlık yardım parası konusu kapatılmış, iş Ukrayna'ya silah ve askeri malzeme satışına dönmüştü.

Ancak bu silah ve askeri malzeme satışı üçüncü bir ülke üzerinden yapılacaktı.

O ülke Polonya'ydı.

5 milyon dolar havale ettiler

Ukraynalılar istedikleri silah, miğfer ve çelik yeleklerin siparişini verdi. Bunların arasında 338 kalibrelik keskin nişancı tüfeği de vardı.

Ukrayna Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığı, 11 ayrı havale ile 5 milyon doları Koray Altınel'in AKA Arms Defence adlı şirketine havale etti.

Ukraynalılar silah ve askeri malzemelerin ülkelerine gönderilmesini beklemeye başlamıştı. Ancak sonuç bekledikleri gibi olmadı. Askeri malzemeler bir türlü gelmiyordu.

Koray Altınel, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi'nin telefonlarına dahi çıkmıyordu."