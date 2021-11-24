Hamile kadının bulunduğu araca saldıranların hapis cezası bozuldu

İstinaf Mahkemesi, İstanbul Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu teklemeyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında verilen 5’er yıl hapis cezasını bozdu.

Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, 3 ayrı suçtan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava 18 Haziran 2020 tarihinde karara bağlanmıştı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçlarından toplamda 5 yıl hapse çarptırmıştı.

Ceza Dairesi, mağdurların trafikte seyrettiği sırada sanıkların içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını, sanıkların araçtan inerek mağdurların aracının yanına gittiğini ve bu kaza nedeniyle her iki aracın da durduğunu belirtti.

Sanıkların kendine çarpan aracın özel olarak yolunu kesme, engel koyma ve buna benzer dış etkenle durdurmadıklarının aktarıldığı kararda, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçunun oluşmadığı iddia edildi. Sanıkların mağdurların şahsına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıkları öne sürülürken, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçu yönünden de etkinlik pişmanlık hükümlerinin uygulanmama nedeninin tartışılmadan belirsiz bırakıldığı ifade edildi.

Yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını bozan daire, dosyayı yeniden hüküm kurmak üzere yerel mahkemeye gönderdi. Sanıkların yeniden yargılanmasına başlanacak. (İHA)