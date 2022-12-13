Hamile kadın eşi tarafından darp edildi: Erken doğan bebek yaşamını yitirdi

Eskişehir'de Afganistan uyruklu 31 yaşındaki Nasrullah N., 8 aylık hamile eşi F.N.'yi karnını tekmeleyerek darp etti. Aldığı darbeler nedeniyle erken doğum yapan 33 yaşındaki F.N.’nin bebeği, bir saat sonra hayatını kaybetti. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.



DHA'nın haberine göre; Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Kayalı Sokak'ta oturan Afganistan uyruklu Nasrullah N., 8 aylık hamile eşi F.N.'yi karnını tekmeleyerek darp etti. Darp edilen F.N., evde erken doğum yaparken, doğan bebek ise doğumdan bir saat sonra hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk müdahale sonrası F.N.’yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polise ifade veren F.N., eşinin karnını tekmeleyerek darp ettiğini, bu nedenle erken doğum yaptığını ve bebeğinin öldüğünü söyledi.

Kısa süre içerisinde yakalanan Nasrullah N., işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Nasrullah N.'nin 2 yıl önce de 4 aylık hamile eşi F.N.'yi darp ederek düşük yapmasına neden olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.