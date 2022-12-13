Hande Buse Şeker cinayeti davasında 'kritik' rapor bekleniyor

İzmir Alsancak'ta yaşayan Hande Buse Şeker, 9 Ocak 2019’da Volkan Hicret tarafından cinsel saldırıya uğramış ve öldürülmüştü. Hicret, aynı evde bulunan bir kadını da yaralamıştı. İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Kasım 2020’deki sekizinci duruşmada kararını açıklamıştı.

Mahkeme sanığa ‘kasten öldürme’den müebbet, ‘nitelikli cinsel saldırı’dan 21 yıl, ‘nitelikli yağma’dan 3 kez 5 yıl 6 ay, ‘yaralama’dan 2 kez 9 ay, ‘kişinin hatırasına hakaret’ten ise 2 yıl hapis cezası vermişti.

Genç LGBTİ+ Derneği’nin başvurusunun ardından dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi’ne (istinaf) gitmiş, yeniden yargılama kararı verilmişti. Aynı mahkemedeki yeniden yargılama Ekim 2021’de başlamıştı.

Rapor mahkemeye gelmedi

Kısa Dalga'dan Efe Sönmez'in haberine göre, mahkemede yeniden görülen davanın dün beşinci duruşması yapıldı. Duruşma, adli tıp kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle Şubat 2023’e ertelendi.

Söz konusu adli tıp kurumu raporu, sanığın Şeker’in olay anında bulunan diğer arkadaşına yönelik eyleminin niteliği bakımından önem arz ediyor.

Hicret’in saldırdığı diğer kadın, yüzündeki yara izlerin kalıcı olup olmadığı araştırılması için adli tıp kurumuna yönlendirilmişti.

'Cezasında artışa neden olabilir'

Avukat Mahmut Şeren’in aktardığına göre mağdur kadının adli tıp kurumuna sevk edilmesi gerekiyor ancak henüz adres tespiti yapılıp bulunamadığı için rapor da hazırlanamadı.

Şeren, “Raporun sanığın aleyhine olması yüksek ihtimal. Yaralama suçundan daha fazla ceza alır öyle (aleyhine) bir rapor gelirse” dedi.

Avukat, söz konusu raporun geçen Şubat ayından beri beklendiğini dile getirdi. Şener, istinaf mahkemesinin bozma kararındaki gerekçelerden birinin de adli tıp kurumu raporlarındaki çelişki olduğu bilgisini verdi.