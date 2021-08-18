Hamid Karzai Kabil'de Taliban'la görüşüyor

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Taliban komutanı ve örgütün Hakkani Şebekesi'nin üst düzey liderlerinden Anas Hakkani ile Kabil'de görüşüyor.

Anas Hakkani Taliban'ın siyasi bürosunun ve müzakere heyetinin üyesi.

Ülkeden kaçan Eşref Gani hükümetinin Taliban ile müzakerelerinin temsilcisi Abdullah Abdullah'ın da katıldığı görüşmede, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin ele alındığı belirtiliyor.

Taliban'ın Pakistan sınırında konuşlanmış önemli bir fraksiyonu olan Hakkani Şebekesi Afganistan'daki çoğu ölümcül saldırıyı düzenleyen grup olarak biliniyor.

Hakkani Şebekesi adını 1980'lerde ABD'nin Sovyetler'e karşı Afganistan'da desteklediği cihatçılardan Celaleddin Hakkani'den alıyor. ABD 2012 yılında Hakkani Şebekesi'ni "terörist örgüt" listesine almıştı.